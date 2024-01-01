500 Kazakistan tengesinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → SGD çevirin

1.000₸ KZT = 0.002699S$ SGD

01:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SGD
1 KZT → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00270.0027
Düşük0.00270.0026
Ortalama0.00270.0027
Değişim-0.55%-1.54%
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1 KZT → SGD istatistikleri

KZT → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0027, en düşük 0.0027 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0027 oldu. KZT → SGD kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

KZT → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0027, en düşük 0.0026 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0027 oldu. KZT → SGD kurundaki değişiklik -1.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.407551.3405518.14310.94830.7915151.702851.54452
1 CAD0.71045410.952412.88980.6737040.5623351.20981.09731
1 SGD0.7459621.04998113.53410.7073750.590441.270261.15215
1 ZAR0.05511740.07758050.073887610.05226620.04362620.09385670.0851299

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Singapur Doları
1 KZT0.00270 SGD
5 KZT0.01350 SGD
10 KZT0.02699 SGD
20 KZT0.05398 SGD
50 KZT0.13495 SGD
100 KZT0.26990 SGD
250 KZT0.67475 SGD
500 KZT1.34951 SGD
1000 KZT2.69902 SGD
2000 KZT5.39804 SGD
5000 KZT13.49510 SGD
10000 KZT26.99020 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Kazakistan Tengesi
1 SGD370.50500 KZT
5 SGD1852.52500 KZT
10 SGD3705.05000 KZT
20 SGD7410.10000 KZT
50 SGD18525.25000 KZT
100 SGD37050.50000 KZT
250 SGD92626.25000 KZT
500 SGD185252.50000 KZT
1000 SGD370505.00000 KZT
2000 SGD741010.00000 KZT
5000 SGD1852525.00000 KZT
10000 SGD3705050.00000 KZT