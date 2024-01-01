Kazakistan tengesinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → USD çevirin

1.000 kzt
2,23 usd

1.00000 KZT = 0.00223 USD

10:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353751.3471519.00270.931550.79641.642711.53929
1 CAD0.73868910.99512514.03710.6881130.5882921.213451.13706
1 SGD0.7423081.0049114.10590.6914840.5911741.21941.14263
1 ZAR0.05262420.07123990.070892610.04902110.04190980.08644620.0810038

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / ABD Doları
1 KZT0.00223 USD
5 KZT0.01115 USD
10 KZT0.02229 USD
20 KZT0.04459 USD
50 KZT0.11146 USD
100 KZT0.22293 USD
250 KZT0.55732 USD
500 KZT1.11463 USD
1000 KZT2.22926 USD
2000 KZT4.45852 USD
5000 KZT11.14630 USD
10000 KZT22.29260 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Kazakistan Tengesi
1 USD448.58000 KZT
5 USD2242.90000 KZT
10 USD4485.80000 KZT
20 USD8971.60000 KZT
50 USD22429.00000 KZT
100 USD44858.00000 KZT
250 USD112145.00000 KZT
500 USD224290.00000 KZT
1000 USD448580.00000 KZT
2000 USD897160.00000 KZT
5000 USD2242900.00000 KZT
10000 USD4485800.00000 KZT