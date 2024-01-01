Kazakistan tengesinden Euroya

Reel döviz kuru ile KZT → EUR çevirin

1.000 kzt
2,08 eur

1.00000 KZT = 0.00208 EUR

09:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353651.3471519.00430.931650.7965271.643251.53953
1 CAD0.73874310.99519814.03930.688260.5884291.213941.13732
1 SGD0.7423081.00483114.1070.691580.5912681.21981.1428
1 ZAR0.05261970.07122860.070886610.04902380.0419130.08646730.0810094

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Euro
1 KZT0.00208 EUR
5 KZT0.01039 EUR
10 KZT0.02077 EUR
20 KZT0.04155 EUR
50 KZT0.10387 EUR
100 KZT0.20774 EUR
250 KZT0.51936 EUR
500 KZT1.03871 EUR
1000 KZT2.07742 EUR
2000 KZT4.15484 EUR
5000 KZT10.38710 EUR
10000 KZT20.77420 EUR
Çevrim kurları Euro / Kazakistan Tengesi
1 EUR481.36500 KZT
5 EUR2406.82500 KZT
10 EUR4813.65000 KZT
20 EUR9627.30000 KZT
50 EUR24068.25000 KZT
100 EUR48136.50000 KZT
250 EUR120341.25000 KZT
500 EUR240682.50000 KZT
1000 EUR481365.00000 KZT
2000 EUR962730.00000 KZT
5000 EUR2406825.00000 KZT
10000 EUR4813650.00000 KZT