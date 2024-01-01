Kazakistan tengesinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → AUD çevirin

1.000 kzt
3,43 aud

1.00000 KZT = 0.00343 AUD

09:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353651.3471518.99750.931650.7965591.642981.53953
1 CAD0.73874310.99519814.03430.688260.5884531.213741.13732
1 SGD0.7423081.00483114.1020.691580.5912921.21961.1428
1 ZAR0.05263860.07125410.07091210.04904130.04192970.0864840.0810384

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Avustralya Doları
1 KZT0.00343 AUD
5 KZT0.01716 AUD
10 KZT0.03433 AUD
20 KZT0.06866 AUD
50 KZT0.17164 AUD
100 KZT0.34328 AUD
250 KZT0.85821 AUD
500 KZT1.71642 AUD
1000 KZT3.43284 AUD
2000 KZT6.86568 AUD
5000 KZT17.16420 AUD
10000 KZT34.32840 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Kazakistan Tengesi
1 AUD291.30400 KZT
5 AUD1456.52000 KZT
10 AUD2913.04000 KZT
20 AUD5826.08000 KZT
50 AUD14565.20000 KZT
100 AUD29130.40000 KZT
250 AUD72826.00000 KZT
500 AUD145652.00000 KZT
1000 AUD291304.00000 KZT
2000 AUD582608.00000 KZT
5000 AUD1456520.00000 KZT
10000 AUD2913040.00000 KZT