5 Kazakistan tengesinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → AUD çevirin

1,000₸ KZT = 0,003117A$ AUD

22:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AUD
1 KZT → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00310,0031
Düşük0,00300,0030
Ortalama0,00310,0031
Değişim0.90%0.33%
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1 KZT → AUD istatistikleri

KZT → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0031, en düşük 0,0030 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0031 oldu. KZT → AUD kurundaki değişiklik 0.90 değerindeydi.

KZT → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0031, en düşük 0,0030 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0031 oldu. KZT → AUD kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1810,950,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9030,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,05113,5420,7070,5911,2711,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Avustralya Doları
1 KZT0,00312 AUD
5 KZT0,01558 AUD
10 KZT0,03117 AUD
20 KZT0,06234 AUD
50 KZT0,15585 AUD
100 KZT0,31169 AUD
250 KZT0,77923 AUD
500 KZT1,55846 AUD
1000 KZT3,11691 AUD
2000 KZT6,23382 AUD
5000 KZT15,58455 AUD
10000 KZT31,16910 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Kazakistan Tengesi
1 AUD320,83000 KZT
5 AUD1.604,15000 KZT
10 AUD3.208,30000 KZT
20 AUD6.416,60000 KZT
50 AUD16.041,50000 KZT
100 AUD32.083,00000 KZT
250 AUD80.207,50000 KZT
500 AUD160.415,00000 KZT
1000 AUD320.830,00000 KZT
2000 AUD641.660,00000 KZT
5000 AUD1.604.150,00000 KZT
10000 AUD3.208.300,00000 KZT