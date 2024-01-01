Kazakistan tengesinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile KZT → GBP çevirin

1.000 kzt
1,78 gbp

1.00000 KZT = 0.00178 GBP

09:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0733589.13361.452941.652450.9479618.3161
1 GBP1.1696811.25545104.2561.699441.93281.1088121.4235
1 USD0.931650.796527183.04241.353651.539530.8831517.0644
1 INR0.01121910.009591810.01204210.01630070.01853910.01063490.20549

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Kazakistan tengesinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / İngiliz Pound Sterlini
1 KZT0.00178 GBP
5 KZT0.00888 GBP
10 KZT0.01776 GBP
20 KZT0.03552 GBP
50 KZT0.08881 GBP
100 KZT0.17761 GBP
250 KZT0.44403 GBP
500 KZT0.88805 GBP
1000 KZT1.77610 GBP
2000 KZT3.55220 GBP
5000 KZT8.88050 GBP
10000 KZT17.76100 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Kazakistan Tengesi
1 GBP563.03200 KZT
5 GBP2815.16000 KZT
10 GBP5630.32000 KZT
20 GBP11260.64000 KZT
50 GBP28151.60000 KZT
100 GBP56303.20000 KZT
250 GBP140758.00000 KZT
500 GBP281516.00000 KZT
1000 GBP563032.00000 KZT
2000 GBP1126064.00000 KZT
5000 GBP2815160.00000 KZT
10000 GBP5630320.00000 KZT