تينغ كازاخستاني إلى جنيه إسترليني

تحويل KZT إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
١٫٧٠ gbp

1.00000 KZT = 0.00170 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:33 UTC
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KZT إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066888.67241.43731.661160.963618.3284
1GBP1.1527411.2298102.2211.656911.914981.1107821.1288
1USD0.93740.81314183.121.34731.557150.9032517.1807
1INR0.01127750.009782730.012030810.01620910.01873370.01086680.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / جنيه استرليني
1 KZT0.00170 GBP
5 KZT0.00851 GBP
10 KZT0.01703 GBP
20 KZT0.03405 GBP
50 KZT0.08513 GBP
100 KZT0.17025 GBP
250 KZT0.42563 GBP
500 KZT0.85126 GBP
1000 KZT1.70252 GBP
2000 KZT3.40504 GBP
5000 KZT8.51260 GBP
10000 KZT17.02520 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / تنغي كازاخستاني
1 GBP587.36500 KZT
5 GBP2936.82500 KZT
10 GBP5873.65000 KZT
20 GBP11747.30000 KZT
50 GBP29368.25000 KZT
100 GBP58736.50000 KZT
250 GBP146841.25000 KZT
500 GBP293682.50000 KZT
1000 GBP587365.00000 KZT
2000 GBP1174730.00000 KZT
5000 GBP2936825.00000 KZT
10000 GBP5873650.00000 KZT