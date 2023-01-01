تينغ كازاخستاني إلى دولار سنغافوري

تحويل KZT إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kzt
2.86 sgd

1.00000 KZT = 0.00286 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:41 UTC
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KZT إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066888.67241.436931.661040.9637518.3287
1GBP1.152611.22965102.2091.656281.91461.1108221.1266
1USD0.93740.81324183.121.346951.557030.903417.181
1INR0.01127750.009783920.012030810.01620490.01873230.01086860.206701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / دولار سنغافورة
1 KZT0.00286 SGD
5 KZT0.01430 SGD
10 KZT0.02861 SGD
20 KZT0.05721 SGD
50 KZT0.14303 SGD
100 KZT0.28606 SGD
250 KZT0.71515 SGD
500 KZT1.43030 SGD
1000 KZT2.86060 SGD
2000 KZT5.72120 SGD
5000 KZT14.30300 SGD
10000 KZT28.60600 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / تنغي كازاخستاني
1 SGD349.57700 KZT
5 SGD1747.88500 KZT
10 SGD3495.77000 KZT
20 SGD6991.54000 KZT
50 SGD17478.85000 KZT
100 SGD34957.70000 KZT
250 SGD87394.25000 KZT
500 SGD174788.50000 KZT
1000 SGD349577.00000 KZT
2000 SGD699154.00000 KZT
5000 SGD1747885.00000 KZT
10000 SGD3495770.00000 KZT