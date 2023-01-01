تينغ كازاخستاني إلى دولار أمريكي

تحويل KZT إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٢٫٠٩ usd

1.00000 KZT = 0.00209 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 12:0 UTC
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KZT إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.0667588.66831.436491.661090.9638518.3277
1GBP1.1526711.22965102.2091.655851.914751.11121.1265
1USD0.937450.81324183.121.34661.557150.903517.1809
1INR0.0112780.009783920.012030810.01620070.01873370.01086980.2067

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for تنج كازاخستاني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / دولار أمريكي
1 KZT0.00209 USD
5 KZT0.01047 USD
10 KZT0.02094 USD
20 KZT0.04188 USD
50 KZT0.10469 USD
100 KZT0.20938 USD
250 KZT0.52344 USD
500 KZT1.04688 USD
1000 KZT2.09376 USD
2000 KZT4.18752 USD
5000 KZT10.46880 USD
10000 KZT20.93760 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / تنغي كازاخستاني
1 USD477.61000 KZT
5 USD2388.05000 KZT
10 USD4776.10000 KZT
20 USD9552.20000 KZT
50 USD23880.50000 KZT
100 USD47761.00000 KZT
250 USD119402.50000 KZT
500 USD238805.00000 KZT
1000 USD477610.00000 KZT
2000 USD955220.00000 KZT
5000 USD2388050.00000 KZT
10000 USD4776100.00000 KZT