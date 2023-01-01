Казахстанские тенге в долларов сша

Сконвертируйте KZT в USD по реальному обменному курсу

1000 kzt
2.16 usd

1.00000 KZT = 0.00216 USD

Среднерыночный курс в 13:6 UTC
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График изменения обменного курса KZT к USD

1 мин. назад 1 KZT → 0 USD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.0755589.12011.457591.673620.958518.5356
1GBP1.1617811.24975103.5541.693661.944681.1135621.5377
1USD0.929550.80016182.861.35521.556060.891117.2336
1INR0.01122080.009656770.012068510.01635530.01877940.01075430.207985

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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for казахстанский тенге

KZT в USD

KZT в CAD

KZT в SGD

KZT в ZAR

KZT в EUR

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Обменные курсы Казахстанский тенге / Доллар США
1 KZT0.00216 USD
5 KZT0.01079 USD
10 KZT0.02158 USD
20 KZT0.04317 USD
50 KZT0.10792 USD
100 KZT0.21584 USD
250 KZT0.53960 USD
500 KZT1.07919 USD
1000 KZT2.15838 USD
2000 KZT4.31676 USD
5000 KZT10.79190 USD
10000 KZT21.58380 USD
Обменные курсы Доллар США / Казахстанский тенге
1 USD463.31000 KZT
5 USD2316.55000 KZT
10 USD4633.10000 KZT
20 USD9266.20000 KZT
50 USD23165.50000 KZT
100 USD46331.00000 KZT
250 USD115827.50000 KZT
500 USD231655.00000 KZT
1000 USD463310.00000 KZT
2000 USD926620.00000 KZT
5000 USD2316550.00000 KZT
10000 USD4633100.00000 KZT