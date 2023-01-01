Казахстанские тенге в долларов сша
Сконвертируйте KZT в USD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KZT к USD
1 KZT = 0.00216 USD
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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в долларов сша
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Доллар США / Казахстанский тенге
|1 USD
|463.31000 KZT
|5 USD
|2316.55000 KZT
|10 USD
|4633.10000 KZT
|20 USD
|9266.20000 KZT
|50 USD
|23165.50000 KZT
|100 USD
|46331.00000 KZT
|250 USD
|115827.50000 KZT
|500 USD
|231655.00000 KZT
|1000 USD
|463310.00000 KZT
|2000 USD
|926620.00000 KZT
|5000 USD
|2316550.00000 KZT
|10000 USD
|4633100.00000 KZT