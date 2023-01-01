1 тысяча казахстанских тенге в долларов сша

Сконвертируйте KZT в USD по реальному обменному курсу

1000 kzt
2.14 usd

1.00000 KZT = 0.00214 USD

Среднерыночный курс в 12:6 UTC
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График изменения обменного курса KZT к USD

1 мин. назад 1 KZT → 0 USD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в долларов сша

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for казахстанских тенге

KZT в USD

KZT в CAD

KZT в SGD

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plane
Обменные курсы Казахстанский тенге / Доллар США
1 KZT0.00214 USD
5 KZT0.01068 USD
10 KZT0.02136 USD
20 KZT0.04272 USD
50 KZT0.10681 USD
100 KZT0.21363 USD
250 KZT0.53406 USD
500 KZT1.06812 USD
1000 KZT2.13625 USD
2000 KZT4.27250 USD
5000 KZT10.68125 USD
10000 KZT21.36250 USD
Обменные курсы Доллар США / Казахстанский тенге
1 USD468.11000 KZT
5 USD2340.55000 KZT
10 USD4681.10000 KZT
20 USD9362.20000 KZT
50 USD23405.50000 KZT
100 USD46811.00000 KZT
250 USD117027.50000 KZT
500 USD234055.00000 KZT
1000 USD468110.00000 KZT
2000 USD936220.00000 KZT
5000 USD2340550.00000 KZT
10000 USD4681100.00000 KZT