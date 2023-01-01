Казахстанские тенге в австралийские доллары

Сконвертируйте KZT в AUD по реальному обменному курсу

1 000 kzt
3,36 aud

1.00000 KZT = 0.00336 AUD

Среднерыночный курс в 20:32 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KZT к AUD

1 мин. назад 1 KZT → 0 AUD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86011.074689.04141.456621.67240.957518.5172
1GBP1.1626611.24935103.5211.693491.944361.1132421.5284
1USD0.93060.800416182.861.35551.55630.89117.2317
1INR0.01123070.009659860.012068510.01635890.01878230.01075310.207962

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из казахстанских тенге в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KZT из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KZT в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for казахстанский тенге

KZT в USD

KZT в CAD

KZT в SGD

KZT в ZAR

KZT в EUR

KZT в GBP

KZT в NZD

KZT в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Казахстанский тенге / Австралийский доллар
1 KZT0.00336 AUD
5 KZT0.01680 AUD
10 KZT0.03359 AUD
20 KZT0.06718 AUD
50 KZT0.16795 AUD
100 KZT0.33591 AUD
250 KZT0.83977 AUD
500 KZT1.67954 AUD
1000 KZT3.35909 AUD
2000 KZT6.71818 AUD
5000 KZT16.79545 AUD
10000 KZT33.59090 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Казахстанский тенге
1 AUD297.70000 KZT
5 AUD1488.50000 KZT
10 AUD2977.00000 KZT
20 AUD5954.00000 KZT
50 AUD14885.00000 KZT
100 AUD29770.00000 KZT
250 AUD74425.00000 KZT
500 AUD148850.00000 KZT
1000 AUD297700.00000 KZT
2000 AUD595400.00000 KZT
5000 AUD1488500.00000 KZT
10000 AUD2977000.00000 KZT