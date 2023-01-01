تينغ كازاخستاني إلى دولار أسترالي

تحويل KZT إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
٣٫٢٦ aud

1.00000 KZT = 0.00326 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:29 UTC
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KZT إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.06788.6891.437041.660830.963618.3129
1GBP1.1529411.23015102.251.656771.914781.1109721.1131
1USD0.937250.812909183.121.34681.556540.9031517.163
1INR0.01127540.009779940.012030810.01620310.01872640.01086560.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / دولار أسترالي
1 KZT0.00326 AUD
5 KZT0.01630 AUD
10 KZT0.03259 AUD
20 KZT0.06518 AUD
50 KZT0.16295 AUD
100 KZT0.32590 AUD
250 KZT0.81476 AUD
500 KZT1.62951 AUD
1000 KZT3.25902 AUD
2000 KZT6.51804 AUD
5000 KZT16.29510 AUD
10000 KZT32.59020 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / تنغي كازاخستاني
1 AUD306.84100 KZT
5 AUD1534.20500 KZT
10 AUD3068.41000 KZT
20 AUD6136.82000 KZT
50 AUD15342.05000 KZT
100 AUD30684.10000 KZT
250 AUD76710.25000 KZT
500 AUD153420.50000 KZT
1000 AUD306841.00000 KZT
2000 AUD613682.00000 KZT
5000 AUD1534205.00000 KZT
10000 AUD3068410.00000 KZT