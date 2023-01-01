تينغ كازاخستاني إلى يورو

تحويل KZT إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kzt
١٫٩٦ eur

1.00000 KZT = 0.00196 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:33 UTC
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KZT إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KZT → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066888.67241.43731.661160.963618.3284
1GBP1.1527411.2298102.2211.656911.914981.1107821.1288
1USD0.93740.81314183.121.34731.557150.9032517.1807
1INR0.01127750.009782730.012030810.01620910.01873370.01086680.206698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تينغ كازاخستاني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KZT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KZT الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / اليورو
1 KZT0.00196 EUR
5 KZT0.00981 EUR
10 KZT0.01963 EUR
20 KZT0.03925 EUR
50 KZT0.09813 EUR
100 KZT0.19626 EUR
250 KZT0.49066 EUR
500 KZT0.98132 EUR
1000 KZT1.96265 EUR
2000 KZT3.92530 EUR
5000 KZT9.81325 EUR
10000 KZT19.62650 EUR
معدلات التحويل اليورو / تنغي كازاخستاني
1 EUR509.51400 KZT
5 EUR2547.57000 KZT
10 EUR5095.14000 KZT
20 EUR10190.28000 KZT
50 EUR25475.70000 KZT
100 EUR50951.40000 KZT
250 EUR127378.50000 KZT
500 EUR254757.00000 KZT
1000 EUR509514.00000 KZT
2000 EUR1019028.00000 KZT
5000 EUR2547570.00000 KZT
10000 EUR5095140.00000 KZT