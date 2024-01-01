تحويل EUR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

10 آلاف يورو إلى تينغ كازاخستاني

10,000 eur
4,981,440 kzt

€1.000 EUR = ₸498.1 KZT

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / تنغي كازاخستاني
1 EUR٤٩٨٫١٤٤٠٠ KZT
5 EUR٢٬٤٩٠٫٧٢٠٠٠ KZT
10 EUR٤٬٩٨١٫٤٤٠٠٠ KZT
20 EUR٩٬٩٦٢٫٨٨٠٠٠ KZT
50 EUR٢٤٬٩٠٧٫٢٠٠٠٠ KZT
100 EUR٤٩٬٨١٤٫٤٠٠٠٠ KZT
250 EUR١٢٤٬٥٣٦٫٠٠٠٠٠ KZT
500 EUR٢٤٩٬٠٧٢٫٠٠٠٠٠ KZT
1000 EUR٤٩٨٬١٤٤٫٠٠٠٠٠ KZT
2000 EUR٩٩٦٬٢٨٨٫٠٠٠٠٠ KZT
5000 EUR٢٬٤٩٠٬٧٢٠٫٠٠٠٠٠ KZT
10000 EUR٤٬٩٨١٬٤٤٠٫٠٠٠٠٠ KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / اليورو
1 KZT٠٫٠٠٢٠١ EUR
5 KZT٠٫٠١٠٠٤ EUR
10 KZT٠٫٠٢٠٠٧ EUR
20 KZT٠٫٠٤٠١٥ EUR
50 KZT٠٫١٠٠٣٧ EUR
100 KZT٠٫٢٠٠٧٥ EUR
250 KZT٠٫٥٠١٨٦ EUR
500 KZT١٫٠٠٣٧٣ EUR
1000 KZT٢٫٠٠٧٤٥ EUR
2000 KZT٤٫٠١٤٩٠ EUR
5000 KZT١٠٫٠٣٧٢٥ EUR
10000 KZT٢٠٫٠٧٤٥٠ EUR