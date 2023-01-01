ريال برازيلي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل BRL إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
97516.50 kzt

1.00000 BRL = 97.51650 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 6:16 UTC
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BRL إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45161.43521.65910.957518.2152
1GBP1.1579411.2318102.4111.66171.920941.1087321.0899
1USD0.939950.81182183.1391.3491.559450.9000517.1212
1INR0.01130560.009764610.01202810.01622580.01875720.01082580.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / تنغي كازاخستاني
1 BRL97.51650 KZT
5 BRL487.58250 KZT
10 BRL975.16500 KZT
20 BRL1950.33000 KZT
50 BRL4875.82500 KZT
100 BRL9751.65000 KZT
250 BRL24379.12500 KZT
500 BRL48758.25000 KZT
1000 BRL97516.50000 KZT
2000 BRL195033.00000 KZT
5000 BRL487582.50000 KZT
10000 BRL975165.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الريال البرازيلي
1 KZT0.01025 BRL
5 KZT0.05127 BRL
10 KZT0.10255 BRL
20 KZT0.20509 BRL
50 KZT0.51274 BRL
100 KZT1.02547 BRL
250 KZT2.56367 BRL
500 KZT5.12735 BRL
1000 KZT10.25470 BRL
2000 KZT20.50940 BRL
5000 KZT51.27350 BRL
10000 KZT102.54700 BRL