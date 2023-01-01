10 آلاف ريال برازيلي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل BRL إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

10000 brl
925381 kzt

1.00000 BRL = 92.53810 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077889.10981.465221.668160.953918.3863
1GBP1.1686311.25955104.1361.71231.949471.1147621.4868
1USD0.92780.793934182.67751.359451.547750.8850517.0591
1INR0.01122210.009602790.012095210.01644280.01872030.01070480.206333

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / تنغي كازاخستاني
1 BRL92.53810 KZT
5 BRL462.69050 KZT
10 BRL925.38100 KZT
20 BRL1850.76200 KZT
50 BRL4626.90500 KZT
100 BRL9253.81000 KZT
250 BRL23134.52500 KZT
500 BRL46269.05000 KZT
1000 BRL92538.10000 KZT
2000 BRL185076.20000 KZT
5000 BRL462690.50000 KZT
10000 BRL925381.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الريال البرازيلي
1 KZT0.01081 BRL
5 KZT0.05403 BRL
10 KZT0.10806 BRL
20 KZT0.21613 BRL
50 KZT0.54032 BRL
100 KZT1.08064 BRL
250 KZT2.70160 BRL
500 KZT5.40320 BRL
1000 KZT10.80640 BRL
2000 KZT21.61280 BRL
5000 KZT54.03200 BRL
10000 KZT108.06400 BRL