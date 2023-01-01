الجمهورية التشيكية كوروناس إلى تينغ كازاخستاني

تحويل CZK إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٢٠٨٬٢٨٠ kzt

1.00000 CZK = 20.82800 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 9:5 UTC
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CZK إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065888.60161.438191.663620.966918.2265
1GBP1.1544711.23045102.2891.660371.920631.1162521.0422
1USD0.93830.812711183.13151.34941.560910.907217.1012
1INR0.01128650.009776210.012029110.01623210.01877650.01091280.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / تنغي كازاخستاني
1 CZK20.82800 KZT
5 CZK104.14000 KZT
10 CZK208.28000 KZT
20 CZK416.56000 KZT
50 CZK1041.40000 KZT
100 CZK2082.80000 KZT
250 CZK5207.00000 KZT
500 CZK10414.00000 KZT
1000 CZK20828.00000 KZT
2000 CZK41656.00000 KZT
5000 CZK104140.00000 KZT
10000 CZK208280.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KZT0.04801 CZK
5 KZT0.24006 CZK
10 KZT0.48012 CZK
20 KZT0.96025 CZK
50 KZT2.40062 CZK
100 KZT4.80124 CZK
250 KZT12.00310 CZK
500 KZT24.00620 CZK
1000 KZT48.01240 CZK
2000 KZT96.02480 CZK
5000 KZT240.06200 CZK
10000 KZT480.12400 CZK