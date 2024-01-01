ليرة تركية إلى تينغ كازاخستاني

تحويل TRY إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
14,005.80 kzt

TL1.000 TRY = ₸14.01 KZT

Mid-market exchange rate at 01:43
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TRY إلى KZT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KZT

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9351.3443.67348.693
1 EUR1.11810.843312.00693.8311.5034.10654.434
1 GBP1.3261.1861369.989111.2691.7824.86964.55
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / تنغي كازاخستاني
1 TRY١٤٫٠٠٥٨٠ KZT
5 TRY٧٠٫٠٢٩٠٠ KZT
10 TRY١٤٠٫٠٥٨٠٠ KZT
20 TRY٢٨٠٫١١٦٠٠ KZT
50 TRY٧٠٠٫٢٩٠٠٠ KZT
100 TRY١٬٤٠٠٫٥٨٠٠٠ KZT
250 TRY٣٬٥٠١٫٤٥٠٠٠ KZT
500 TRY٧٬٠٠٢٫٩٠٠٠٠ KZT
1000 TRY١٤٬٠٠٥٫٨٠٠٠٠ KZT
2000 TRY٢٨٬٠١١٫٦٠٠٠٠ KZT
5000 TRY٧٠٬٠٢٩٫٠٠٠٠٠ KZT
10000 TRY١٤٠٬٠٥٨٫٠٠٠٠٠ KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / ليرة تركية
1 KZT٠٫٠٧١٤٠ TRY
5 KZT٠٫٣٥٦٩٩ TRY
10 KZT٠٫٧١٣٩٩ TRY
20 KZT١٫٤٢٧٩٨ TRY
50 KZT٣٫٥٦٩٩٤ TRY
100 KZT٧٫١٣٩٨٨ TRY
250 KZT١٧٫٨٤٩٧٠ TRY
500 KZT٣٥٫٦٩٩٤٠ TRY
1000 KZT٧١٫٣٩٨٨٠ TRY
2000 KZT١٤٢٫٧٩٧٦٠ TRY
5000 KZT٣٥٦٫٩٩٤٠٠ TRY
10000 KZT٧١٣٫٩٨٨٠٠ TRY