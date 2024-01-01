100 ليرة تركية إلى تينغ كازاخستاني

تحويل TRY إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

100 try
1,401.12 kzt

1.000 TRY = 14.01 KZT

Mid-market exchange rate at 13:58
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٧٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٦١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٨
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٦٢١٩٠٫٣٣٥١٫٤٧٤٤٫٠٠٧٥٣٫٢٤٣
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٦٩1٣٥٦٫١٨٩١٠٥٫٦٢٨١٫٧٢٤٤٫٦٨٦٦٢٫٢٥٦
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / تنغي كازاخستاني
1 TRY١٤٫٠١١٢٠ KZT
5 TRY٧٠٫٠٥٦٠٠ KZT
10 TRY١٤٠٫١١٢٠٠ KZT
20 TRY٢٨٠٫٢٢٤٠٠ KZT
50 TRY٧٠٠٫٥٦٠٠٠ KZT
100 TRY١٬٤٠١٫١٢٠٠٠ KZT
250 TRY٣٬٥٠٢٫٨٠٠٠٠ KZT
500 TRY٧٬٠٠٥٫٦٠٠٠٠ KZT
1000 TRY١٤٬٠١١٫٢٠٠٠٠ KZT
2000 TRY٢٨٬٠٢٢٫٤٠٠٠٠ KZT
5000 TRY٧٠٬٠٥٦٫٠٠٠٠٠ KZT
10000 TRY١٤٠٬١١٢٫٠٠٠٠٠ KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / ليرة تركية
1 KZT٠٫٠٧١٣٧ TRY
5 KZT٠٫٣٥٦٨٦ TRY
10 KZT٠٫٧١٣٧٢ TRY
20 KZT١٫٤٢٧٤٣ TRY
50 KZT٣٫٥٦٨٥٨ TRY
100 KZT٧٫١٣٧١٧ TRY
250 KZT١٧٫٨٤٢٩٢ TRY
500 KZT٣٥٫٦٨٥٨٥ TRY
1000 KZT٧١٫٣٧١٧٠ TRY
2000 KZT١٤٢٫٧٤٣٤٠ TRY
5000 KZT٣٥٦٫٨٥٨٥٠ TRY
10000 KZT٧١٣٫٧١٧٠٠ TRY