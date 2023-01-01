رينغيت ماليزي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل MYR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
101803 kzt

1.00000 MYR = 101.80300 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 12:0 UTC
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MYR إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.661630.9644518.3657
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.915761.1120121.1746
1USD0.9380.81357183.1271.347751.55860.9046517.227
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01874970.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / تنغي كازاخستاني
1 MYR101.80300 KZT
5 MYR509.01500 KZT
10 MYR1018.03000 KZT
20 MYR2036.06000 KZT
50 MYR5090.15000 KZT
100 MYR10180.30000 KZT
250 MYR25450.75000 KZT
500 MYR50901.50000 KZT
1000 MYR101803.00000 KZT
2000 MYR203606.00000 KZT
5000 MYR509015.00000 KZT
10000 MYR1018030.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / رينغيت ماليزي
1 KZT0.00982 MYR
5 KZT0.04911 MYR
10 KZT0.09823 MYR
20 KZT0.19646 MYR
50 KZT0.49114 MYR
100 KZT0.98229 MYR
250 KZT2.45572 MYR
500 KZT4.91143 MYR
1000 KZT9.82287 MYR
2000 KZT19.64574 MYR
5000 KZT49.11435 MYR
10000 KZT98.22870 MYR