دولار أسترالي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل AUD إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٣٠٤٬٠٤٩ kzt

1.00000 AUD = 304.04900 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 1:59 UTC
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AUD إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.434061.656880.9572518.2157
1GBP1.1580811.23195102.1591.660731.918781.1085721.0949
1USD0.940.811721182.9251.348051.557510.8998517.1232
1INR0.01133590.009788620.012059110.01625630.01878220.01085140.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / تنغي كازاخستاني
1 AUD304.04900 KZT
5 AUD1520.24500 KZT
10 AUD3040.49000 KZT
20 AUD6080.98000 KZT
50 AUD15202.45000 KZT
100 AUD30404.90000 KZT
250 AUD76012.25000 KZT
500 AUD152024.50000 KZT
1000 AUD304049.00000 KZT
2000 AUD608098.00000 KZT
5000 AUD1520245.00000 KZT
10000 AUD3040490.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / دولار أسترالي
1 KZT0.00329 AUD
5 KZT0.01644 AUD
10 KZT0.03289 AUD
20 KZT0.06578 AUD
50 KZT0.16445 AUD
100 KZT0.32889 AUD
250 KZT0.82224 AUD
500 KZT1.64447 AUD
1000 KZT3.28894 AUD
2000 KZT6.57788 AUD
5000 KZT16.44470 AUD
10000 KZT32.88940 AUD