يوان صيني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل CNY إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٦٥٬٢٩٢ kzt

1.00000 CNY = 65.29200 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065588.56741.437041.661860.964918.2083
1GBP1.1554711.23115102.3371.660451.920221.1149121.0391
1USD0.93850.812249183.12291.34871.55970.905617.089
1INR0.01129080.009771660.012030410.01622540.01876380.01089470.205587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / تنغي كازاخستاني
1 CNY65.29200 KZT
5 CNY326.46000 KZT
10 CNY652.92000 KZT
20 CNY1305.84000 KZT
50 CNY3264.60000 KZT
100 CNY6529.20000 KZT
250 CNY16323.00000 KZT
500 CNY32646.00000 KZT
1000 CNY65292.00000 KZT
2000 CNY130584.00000 KZT
5000 CNY326460.00000 KZT
10000 CNY652920.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Chinese Yuan RMB
1 KZT0.01532 CNY
5 KZT0.07658 CNY
10 KZT0.15316 CNY
20 KZT0.30632 CNY
50 KZT0.76579 CNY
100 KZT1.53158 CNY
250 KZT3.82895 CNY
500 KZT7.65790 CNY
1000 KZT15.31580 CNY
2000 KZT30.63160 CNY
5000 KZT76.57900 CNY
10000 KZT153.15800 CNY