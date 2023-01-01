يوان صيني إلى تينغ كازاخستاني
تحويل CNY إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يوان صيني إلى تينغ كازاخستاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / تنغي كازاخستاني
|1 CNY
|65.29200 KZT
|5 CNY
|326.46000 KZT
|10 CNY
|652.92000 KZT
|20 CNY
|1305.84000 KZT
|50 CNY
|3264.60000 KZT
|100 CNY
|6529.20000 KZT
|250 CNY
|16323.00000 KZT
|500 CNY
|32646.00000 KZT
|1000 CNY
|65292.00000 KZT
|2000 CNY
|130584.00000 KZT
|5000 CNY
|326460.00000 KZT
|10000 CNY
|652920.00000 KZT