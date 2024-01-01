Çin yuanından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile CNY → KZT çevirin

1.000 cny
61.959,10 kzt

1,000 CNY = 61,96 KZT

20:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Kazakistan Tengesi
1 CNY61,95910 KZT
5 CNY309,79550 KZT
10 CNY619,59100 KZT
20 CNY1.239,18200 KZT
50 CNY3.097,95500 KZT
100 CNY6.195,91000 KZT
250 CNY15.489,77500 KZT
500 CNY30.979,55000 KZT
1000 CNY61.959,10000 KZT
2000 CNY123.918,20000 KZT
5000 CNY309.795,50000 KZT
10000 CNY619.591,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Çin Yuanı RMB
1 KZT0,01614 CNY
5 KZT0,08070 CNY
10 KZT0,16140 CNY
20 KZT0,32279 CNY
50 KZT0,80699 CNY
100 KZT1,61397 CNY
250 KZT4,03493 CNY
500 KZT8,06985 CNY
1000 KZT16,13970 CNY
2000 KZT32,27940 CNY
5000 KZT80,69850 CNY
10000 KZT161,39700 CNY