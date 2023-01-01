يورو إلى تينغ كازاخستاني

تحويل EUR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٥٠٣٬٧٩٧ kzt

1.00000 EUR = 503.79700 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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EUR إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0638588.21981.434021.655540.957418.2079
1GBP1.1578111.23185102.1511.660471.916981.1084921.0832
1USD0.939950.811787182.9251.347951.556180.917.1151
1INR0.01133530.009789410.012059110.0162550.01876610.01085320.206393

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / تنغي كازاخستاني
1 EUR503.79700 KZT
5 EUR2518.98500 KZT
10 EUR5037.97000 KZT
20 EUR10075.94000 KZT
50 EUR25189.85000 KZT
100 EUR50379.70000 KZT
250 EUR125949.25000 KZT
500 EUR251898.50000 KZT
1000 EUR503797.00000 KZT
2000 EUR1007594.00000 KZT
5000 EUR2518985.00000 KZT
10000 EUR5037970.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / اليورو
1 KZT0.00198 EUR
5 KZT0.00992 EUR
10 KZT0.01985 EUR
20 KZT0.03970 EUR
50 KZT0.09925 EUR
100 KZT0.19849 EUR
250 KZT0.49623 EUR
500 KZT0.99247 EUR
1000 KZT1.98493 EUR
2000 KZT3.96986 EUR
5000 KZT9.92465 EUR
10000 KZT19.84930 EUR