يورو إلى تينغ كازاخستاني
تحويل EUR إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى تينغ كازاخستاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل اليورو / تنغي كازاخستاني
|1 EUR
|503.79700 KZT
|5 EUR
|2518.98500 KZT
|10 EUR
|5037.97000 KZT
|20 EUR
|10075.94000 KZT
|50 EUR
|25189.85000 KZT
|100 EUR
|50379.70000 KZT
|250 EUR
|125949.25000 KZT
|500 EUR
|251898.50000 KZT
|1000 EUR
|503797.00000 KZT
|2000 EUR
|1007594.00000 KZT
|5000 EUR
|2518985.00000 KZT
|10000 EUR
|5037970.00000 KZT