دولار أمريكي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل USD إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٤٧٣٬٥٦٠ kzt

1.00000 USD = 473.56000 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 12:35 UTC
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USD إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.433881.655980.957618.2131
1GBP1.1578811.23145102.1181.660241.91741.1087821.0883
1USD0.940250.812051182.9251.34821.557030.9003517.1248
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625810.01877630.01085740.206509

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / تنغي كازاخستاني
1 USD473.56000 KZT
5 USD2367.80000 KZT
10 USD4735.60000 KZT
20 USD9471.20000 KZT
50 USD23678.00000 KZT
100 USD47356.00000 KZT
250 USD118390.00000 KZT
500 USD236780.00000 KZT
1000 USD473560.00000 KZT
2000 USD947120.00000 KZT
5000 USD2367800.00000 KZT
10000 USD4735600.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / دولار أمريكي
1 KZT0.00211 USD
5 KZT0.01056 USD
10 KZT0.02112 USD
20 KZT0.04223 USD
50 KZT0.10558 USD
100 KZT0.21117 USD
250 KZT0.52792 USD
500 KZT1.05583 USD
1000 KZT2.11166 USD
2000 KZT4.22332 USD
5000 KZT10.55830 USD
10000 KZT21.11660 USD