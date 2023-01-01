فورنت مجري إلى تينغ كازاخستاني

تحويل HUF إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٣٬١١١٫٩٠ kzt

1.00000 HUF = 1.31119 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 14:29 UTC
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HUF إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62821.438921.661370.962818.3147
1GBP1.1524711.2287102.1461.658381.914761.109621.1081
1USD0.9380.813868183.13311.34971.558360.903117.1792
1INR0.01128310.009789940.012028910.01623540.01874540.01086330.206647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / تنغي كازاخستاني
2000 HUF2622.38000 KZT
5000 HUF6555.95000 KZT
10000 HUF13111.90000 KZT
15000 HUF19667.85000 KZT
20000 HUF26223.80000 KZT
30000 HUF39335.70000 KZT
40000 HUF52447.60000 KZT
50000 HUF65559.50000 KZT
60000 HUF78671.40000 KZT
100000 HUF131119.00000 KZT
150000 HUF196678.50000 KZT
200000 HUF262238.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Hungarian Forint
1 KZT0.76267 HUF
5 KZT3.81334 HUF
10 KZT7.62668 HUF
20 KZT15.25336 HUF
50 KZT38.13340 HUF
100 KZT76.26680 HUF
250 KZT190.66700 HUF
500 KZT381.33400 HUF
1000 KZT762.66800 HUF
2000 KZT1525.33600 HUF
5000 KZT3813.34000 HUF
10000 KZT7626.68000 HUF