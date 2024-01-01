Венгерские форинты в казахстанские тенге
Сконвертируйте HUF в KZT по реальному обменному курсу
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|1 HUF в KZT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1,3312
|1,3312
|Низкий
|1,2441
|1,2050
|В среднем
|1,2939
|1,2513
|Изменить
|6.62%
|10.29%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 HUF к KZT
За последние 30 дней максимальный курс HUF к KZT составил 1,3312, а минимальный — 1,2441. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2939. Изменение курса HUF к KZT в процентном соотношении составило 6.62.
За последние 90 дней максимальный курс HUF к KZT составил 1,3312, а минимальный — 1,2050. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2513. Изменение курса HUF к KZT в процентном соотношении составило 10.29.
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Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в казахстанские тенге
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Венгерский форинт / Казахстанский тенге
|2000 HUF
|2 661,06000 KZT
|5000 HUF
|6 652,65000 KZT
|10000 HUF
|13 305,30000 KZT
|15000 HUF
|19 957,95000 KZT
|20000 HUF
|26 610,60000 KZT
|30000 HUF
|39 915,90000 KZT
|40000 HUF
|53 221,20000 KZT
|50000 HUF
|66 526,50000 KZT
|60000 HUF
|79 831,80000 KZT
|100000 HUF
|133 053,00000 KZT
|150000 HUF
|199 579,50000 KZT
|200000 HUF
|266 106,00000 KZT