Румынские леи в казахстанские тенге

Сконвертируйте RON в KZT по реальному обменному курсу

1 000 ron
100 273 kzt

1.00000 RON = 100.27300 KZT

Среднерыночный курс в 5:7 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса RON к KZT

1 мин. назад 1 RON → 0 KZT
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.0752589.13821.457341.67720.958318.5325
1GBP1.1619111.24935103.5711.693311.948761.1134621.5332
1USD0.930.800416182.91.355351.559820.8912517.2355
1INR0.01121850.00965520.012062710.01634920.01881570.01075090.207907

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Казахстанский тенге
1 RON100.27300 KZT
5 RON501.36500 KZT
10 RON1002.73000 KZT
20 RON2005.46000 KZT
50 RON5013.65000 KZT
100 RON10027.30000 KZT
250 RON25068.25000 KZT
500 RON50136.50000 KZT
1000 RON100273.00000 KZT
2000 RON200546.00000 KZT
5000 RON501365.00000 KZT
10000 RON1002730.00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Румынский лей
1 KZT0.00997 RON
5 KZT0.04986 RON
10 KZT0.09973 RON
20 KZT0.19946 RON
50 KZT0.49864 RON
100 KZT0.99728 RON
250 KZT2.49320 RON
500 KZT4.98639 RON
1000 KZT9.97278 RON
2000 KZT19.94556 RON
5000 KZT49.86390 RON
10000 KZT99.72780 RON