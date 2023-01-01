Сингапурские доллары в казахстанские тенге

Сконвертируйте SGD в KZT по реальному обменному курсу

1000 sgd
340128 kzt

1.00000 SGD = 340.12800 KZT

Среднерыночный курс в 7:7 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SGD к KZT

1 мин. назад 1 SGD → 0 KZT
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862451.073689.06351.456451.676320.9576518.5183
1GBP1.1594911.24485103.271.688761.943711.1103821.4722
1USD0.931450.80331182.95781.35661.56140.89217.2488
1INR0.01122790.009683350.012054310.01635290.01882160.01075250.207923

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Казахстанский тенге
1 SGD340.12800 KZT
5 SGD1700.64000 KZT
10 SGD3401.28000 KZT
20 SGD6802.56000 KZT
50 SGD17006.40000 KZT
100 SGD34012.80000 KZT
250 SGD85032.00000 KZT
500 SGD170064.00000 KZT
1000 SGD340128.00000 KZT
2000 SGD680256.00000 KZT
5000 SGD1700640.00000 KZT
10000 SGD3401280.00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Сингапурский доллар
1 KZT0.00294 SGD
5 KZT0.01470 SGD
10 KZT0.02940 SGD
20 KZT0.05880 SGD
50 KZT0.14700 SGD
100 KZT0.29401 SGD
250 KZT0.73502 SGD
500 KZT1.47003 SGD
1000 KZT2.94007 SGD
2000 KZT5.88014 SGD
5000 KZT14.70035 SGD
10000 KZT29.40070 SGD