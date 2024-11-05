Австралийские доллары в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте AUD в MYR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = RM2,882 MYR

Среднерыночный курс в 19:41
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График изменения обменного курса AUD к MYR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MYR
1 AUD в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,89552,9730
Низкий2,86592,8172
В среднем2,88172,8966
Изменение-0.09%-0.77%
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Соотношение 1 AUD к MYR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к MYR составил 2,8955, а минимальный — 2,8659. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,8817. Изменение курса AUD к MYR в процентном соотношении составило -0.09.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к MYR составил 2,9730, а минимальный — 2,8172. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,8966. Изменение курса AUD к MYR в процентном соотношении составило -0.77.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,3820,9331,679152,731,3921,328
1 GBP1,2911108,9581,2052,167197,2131,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39411,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Малайзийский ринггит
1 AUD2,88182 MYR
5 AUD14,40910 MYR
10 AUD28,81820 MYR
20 AUD57,63640 MYR
50 AUD144,09100 MYR
100 AUD288,18200 MYR
250 AUD720,45500 MYR
500 AUD1 440,91000 MYR
1000 AUD2 881,82000 MYR
2000 AUD5 763,64000 MYR
5000 AUD14 409,10000 MYR
10000 AUD28 818,20000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Австралийский доллар
1 MYR0,34700 AUD
5 MYR1,73502 AUD
10 MYR3,47003 AUD
20 MYR6,94006 AUD
50 MYR17,35015 AUD
100 MYR34,70030 AUD
250 MYR86,75075 AUD
500 MYR173,50150 AUD
1000 MYR347,00300 AUD
2000 MYR694,00600 AUD
5000 MYR1 735,01500 AUD
10000 MYR3 470,03000 AUD