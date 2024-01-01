Новые израильские шекели в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте ILS в MYR по реальному обменному курсу

1 000 ils
1 283,42 myr

₪1,000 ILS = RM1,283 MYR

Среднерыночный курс в 15:40
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в MYRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,29841,2984
Низкий1,24971,2476
В среднем1,27031,2705
Изменить1.24%1.00%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к MYR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к MYR составил 1,2984, а минимальный — 1,2497. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2703. Изменение курса ILS к MYR в процентном соотношении составило 1.24.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к MYR составил 1,2984, а минимальный — 1,2476. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2705. Изменение курса ILS к MYR в процентном соотношении составило 1.00.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1521,4951,6270,96719,57
1 GBP1,18611,292108,1441,7741,9311,14823,218
1 USD0,9190,774183,7251,3731,4950,88917,975
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Малайзийский ринггит
1 ILS1,28342 MYR
5 ILS6,41710 MYR
10 ILS12,83420 MYR
20 ILS25,66840 MYR
50 ILS64,17100 MYR
100 ILS128,34200 MYR
250 ILS320,85500 MYR
500 ILS641,71000 MYR
1000 ILS1 283,42000 MYR
2000 ILS2 566,84000 MYR
5000 ILS6 417,10000 MYR
10000 ILS12 834,20000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Израильский новый шекель
1 MYR0,77917 ILS
5 MYR3,89585 ILS
10 MYR7,79169 ILS
20 MYR15,58338 ILS
50 MYR38,95845 ILS
100 MYR77,91690 ILS
250 MYR194,79225 ILS
500 MYR389,58450 ILS
1000 MYR779,16900 ILS
2000 MYR1 558,33800 ILS
5000 MYR3 895,84500 ILS
10000 MYR7 791,69000 ILS