История обменного курса израильский новый шекель–малайзийские ринггиты

Обменный курс израильский новый шекель/малайзийские ринггиты сейчас составляет 1,283, отражая изменение в размере 0.048% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.391% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 1,300, и минимумом, равным 1,273, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой 0.886% увеличение стоимости.