История обменного курса малазийский ринггит–новые израильские шекели

Обменный курс малазийский ринггит/новые израильские шекели сейчас составляет 0,778, отражая изменение в размере -0.425% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.048% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/новые израильские шекели колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,786, и минимумом, равным 0,769, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.529% уменьшение стоимости.