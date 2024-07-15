История обменного курса малазийский ринггит–канадские доллары

Обменный курс малазийский ринггит/канадские доллары сейчас составляет 0,293, отражая изменение в размере 0.193% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.410% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/канадские доллары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,294, и минимумом, равным 0,292, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.186% уменьшение стоимости.