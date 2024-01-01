История обменного курса малазийский ринггит–евро

Обменный курс малазийский ринггит/евро сейчас составляет 0,196, отражая изменение в размере 0.027% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.058% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/евро колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,197, и минимумом, равным 0,196, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.198% увеличение стоимости.