История обменного курса евро–малайзийские ринггиты

Обменный курс евро/малайзийские ринггиты сейчас составляет 5,094, отражая изменение в размере -0.180% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.195% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 5,105, и минимумом, равным 5,073, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.197% уменьшение стоимости.