История обменного курса малазийский ринггит–австралийские доллары

Обменный курс малазийский ринггит/австралийские доллары сейчас составляет 0,319, отражая изменение в размере 0.199% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.207% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/австралийские доллары колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,320, и минимумом, равным 0,316, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.297% увеличение стоимости.