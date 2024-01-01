История обменного курса австралийский доллар–малайзийские ринггиты

Обменный курс австралийских доллара/малайзийские ринггиты сейчас составляет 2,882, отражая изменение в размере -1.887% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.335% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,944, и минимумом, равным 2,870, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.640%.