سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى رينجيت ماليزي

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى رينجيت ماليزي حاليًا 1.35663 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.075% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.051% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى رينجيت ماليزي بين أعلى مستوى 1.38555 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.35544 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.481%.