10 тысяч израильских новых шекелей в малайзийские ринггиты
Сконвертируйте ILS в MYR по реальному обменному курсу
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|1 ILS в MYR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1,2984
|1,2984
|Низкий
|1,2497
|1,2476
|В среднем
|1,2703
|1,2705
|Изменить
|1.24%
|1.00%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к MYR
За последние 30 дней максимальный курс ILS к MYR составил 1,2984, а минимальный — 1,2497. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2703. Изменение курса ILS к MYR в процентном соотношении составило 1.24.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к MYR составил 1,2984, а минимальный — 1,2476. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2705. Изменение курса ILS к MYR в процентном соотношении составило 1.00.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в малайзийские ринггиты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Малайзийский ринггит
|1 ILS
|1,28280 MYR
|5 ILS
|6,41400 MYR
|10 ILS
|12,82800 MYR
|20 ILS
|25,65600 MYR
|50 ILS
|64,14000 MYR
|100 ILS
|128,28000 MYR
|250 ILS
|320,70000 MYR
|500 ILS
|641,40000 MYR
|1000 ILS
|1 282,80000 MYR
|2000 ILS
|2 565,60000 MYR
|5000 ILS
|6 414,00000 MYR
|10000 ILS
|12 828,00000 MYR