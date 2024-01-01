5 малазийских ринггитов в новые израильские шекели

Сконвертируйте MYR в ILS по реальному обменному курсу

5 myr
3,89 ils

RM1,000 MYR = ₪0,7783 ILS

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MYR в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,80020,8016
Низкий0,77020,7702
В среднем0,78710,7871
Изменить-1.69%-1.39%
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Соотношение 1 MYR к ILS

За последние 30 дней максимальный курс MYR к ILS составил 0,8002, а минимальный — 0,7702. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7871. Изменение курса MYR к ILS в процентном соотношении составило -1.69.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к ILS составил 0,8016, а минимальный — 0,7702. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7871. Изменение курса MYR к ILS в процентном соотношении составило -1.39.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Израильский новый шекель
1 MYR0,77826 ILS
5 MYR3,89131 ILS
10 MYR7,78262 ILS
20 MYR15,56524 ILS
50 MYR38,91310 ILS
100 MYR77,82620 ILS
250 MYR194,56550 ILS
500 MYR389,13100 ILS
1000 MYR778,26200 ILS
2000 MYR1 556,52400 ILS
5000 MYR3 891,31000 ILS
10000 MYR7 782,62000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Малайзийский ринггит
1 ILS1,28491 MYR
5 ILS6,42455 MYR
10 ILS12,84910 MYR
20 ILS25,69820 MYR
50 ILS64,24550 MYR
100 ILS128,49100 MYR
250 ILS321,22750 MYR
500 ILS642,45500 MYR
1000 ILS1 284,91000 MYR
2000 ILS2 569,82000 MYR
5000 ILS6 424,55000 MYR
10000 ILS12 849,10000 MYR