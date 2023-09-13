Турецкие лиры в малайзийские ринггиты

Сконвертируйте TRY в MYR по реальному обменному курсу

1000 try
173.77 myr

1.00000 TRY = 0.17377 MYR

Среднерыночный курс в 9:58 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса TRY к MYR

1 мин. назад 1 TRY → 0 MYR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.072989.00831.454851.673660.9582518.5098
1GBP1.1617111.24635103.3981.690051.944231.1132121.5022
1USD0.932050.802343182.96051.3561.559940.893117.2521
1INR0.01123490.009671380.012053910.01634510.01880340.01076540.207956

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в малайзийские ринггиты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for турецкая лира

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Турецкая лира / Малайзийский ринггит
1 TRY0.17377 MYR
5 TRY0.86884 MYR
10 TRY1.73768 MYR
20 TRY3.47536 MYR
50 TRY8.68840 MYR
100 TRY17.37680 MYR
250 TRY43.44200 MYR
500 TRY86.88400 MYR
1000 TRY173.76800 MYR
2000 TRY347.53600 MYR
5000 TRY868.84000 MYR
10000 TRY1737.68000 MYR
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Турецкая лира
1 MYR5.75481 TRY
5 MYR28.77405 TRY
10 MYR57.54810 TRY
20 MYR115.09620 TRY
50 MYR287.74050 TRY
100 MYR575.48100 TRY
250 MYR1438.70250 TRY
500 MYR2877.40500 TRY
1000 MYR5754.81000 TRY
2000 MYR11509.62000 TRY
5000 MYR28774.05000 TRY
10000 MYR57548.10000 TRY