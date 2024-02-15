Türk lirasından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile TRY → MYR çevirin

1.000 try
155,23 myr

1.00000 TRY = 0.15523 MYR

23:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549951.0775589.44281.450491.650790.94788518.3651
1 GBP1.169611.2603104.6121.696491.930751.1086421.4798
1 USD0.9280.793462183.00571.34611.531980.8796517.0434
1 INR0.01118030.009559130.012047410.0162170.01845630.01059750.205328

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Malezya Ringiti
1 TRY0.15523 MYR
5 TRY0.77616 MYR
10 TRY1.55233 MYR
20 TRY3.10466 MYR
50 TRY7.76165 MYR
100 TRY15.52330 MYR
250 TRY38.80825 MYR
500 TRY77.61650 MYR
1000 TRY155.23300 MYR
2000 TRY310.46600 MYR
5000 TRY776.16500 MYR
10000 TRY1552.33000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Türk Lirası
1 MYR6.44193 TRY
5 MYR32.20965 TRY
10 MYR64.41930 TRY
20 MYR128.83860 TRY
50 MYR322.09650 TRY
100 MYR644.19300 TRY
250 MYR1610.48250 TRY
500 MYR3220.96500 TRY
1000 MYR6441.93000 TRY
2000 MYR12883.86000 TRY
5000 MYR32209.65000 TRY
10000 MYR64419.30000 TRY