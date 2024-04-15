10 Türk lirasından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile TRY → MYR çevirin

10 try
1,48 myr

1,000 TRY = 0,1476 MYR

02:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,9061,4661,6430,97317,674
1 GBP1,1711,246104,0111,7151,9221,13920,676
1 USD0,9390,802183,4521,3761,5420,91416,59
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Malezya Ringiti
1 TRY0,14759 MYR
5 TRY0,73796 MYR
10 TRY1,47591 MYR
20 TRY2,95182 MYR
50 TRY7,37955 MYR
100 TRY14,75910 MYR
250 TRY36,89775 MYR
500 TRY73,79550 MYR
1000 TRY147,59100 MYR
2000 TRY295,18200 MYR
5000 TRY737,95500 MYR
10000 TRY1.475,91000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Türk Lirası
1 MYR6,77546 TRY
5 MYR33,87730 TRY
10 MYR67,75460 TRY
20 MYR135,50920 TRY
50 MYR338,77300 TRY
100 MYR677,54600 TRY
250 MYR1.693,86500 TRY
500 MYR3.387,73000 TRY
1000 MYR6.775,46000 TRY
2000 MYR13.550,92000 TRY
5000 MYR33.877,30000 TRY
10000 MYR67.754,60000 TRY