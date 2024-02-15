Romanya leyinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile RON → MYR çevirin

1.000 ron
1.034,33 myr

1.00000 RON = 1.03433 MYR

18:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0765589.36151.451141.651780.94742518.3538
1 GBP1.1696811.25915104.5191.697271.931951.1081821.4669
1 USD0.92890.794187183.00731.347951.534330.8800517.0487
1 INR0.01119050.009567670.012047110.01623890.01848430.01060210.205388

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Malezya Ringiti
1 RON1.03433 MYR
5 RON5.17165 MYR
10 RON10.34330 MYR
20 RON20.68660 MYR
50 RON51.71650 MYR
100 RON103.43300 MYR
250 RON258.58250 MYR
500 RON517.16500 MYR
1000 RON1034.33000 MYR
2000 RON2068.66000 MYR
5000 RON5171.65000 MYR
10000 RON10343.30000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Rumen Leyi
1 MYR0.96681 RON
5 MYR4.83406 RON
10 MYR9.66811 RON
20 MYR19.33622 RON
50 MYR48.34055 RON
100 MYR96.68110 RON
250 MYR241.70275 RON
500 MYR483.40550 RON
1000 MYR966.81100 RON
2000 MYR1933.62200 RON
5000 MYR4834.05500 RON
10000 MYR9668.11000 RON