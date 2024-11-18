1 Romanya leyinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile RON → MYR çevirin

1,000L RON = 0,9539RM MYR

23:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 RON → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,95780,9837
Düşük0,93660,9229
Ortalama0,94810,9505
Değişim1.38%-2.30%
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1 RON → MYR istatistikleri

RON → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9578, en düşük 0,9366 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9481 oldu. RON → MYR kurundaki değişiklik 1.38 değerindeydi.

RON → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9837, en düşük 0,9229 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9505 oldu. RON → MYR kurundaki değişiklik -2.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,402
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4180,93689,424
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,203
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57454,904

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Malezya Ringiti
1 RON0,95385 MYR
5 RON4,76926 MYR
10 RON9,53852 MYR
20 RON19,07704 MYR
50 RON47,69260 MYR
100 RON95,38520 MYR
250 RON238,46300 MYR
500 RON476,92600 MYR
1000 RON953,85200 MYR
2000 RON1.907,70400 MYR
5000 RON4.769,26000 MYR
10000 RON9.538,52000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Rumen Leyi
1 MYR1,04838 RON
5 MYR5,24190 RON
10 MYR10,48380 RON
20 MYR20,96760 RON
50 MYR52,41900 RON
100 MYR104,83800 RON
250 MYR262,09500 RON
500 MYR524,19000 RON
1000 MYR1.048,38000 RON
2000 MYR2.096,76000 RON
5000 MYR5.241,90000 RON
10000 MYR10.483,80000 RON