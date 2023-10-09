罗马尼亚列伊兑至马来西亚林吉特

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罗马尼亚列伊/马来西亚林吉特汇率
1 RON1.00764 MYR
5 RON5.03820 MYR
10 RON10.07640 MYR
20 RON20.15280 MYR
50 RON50.38200 MYR
100 RON100.76400 MYR
250 RON251.91000 MYR
500 RON503.82000 MYR
1000 RON1007.64000 MYR
2000 RON2015.28000 MYR
5000 RON5038.20000 MYR
10000 RON10076.40000 MYR
马来西亚林吉特/罗马尼亚列伊汇率
1 MYR0.99242 RON
5 MYR4.96210 RON
10 MYR9.92419 RON
20 MYR19.84838 RON
50 MYR49.62095 RON
100 MYR99.24190 RON
250 MYR248.10475 RON
500 MYR496.20950 RON
1000 MYR992.41900 RON
2000 MYR1984.83800 RON
5000 MYR4962.09500 RON
10000 MYR9924.19000 RON