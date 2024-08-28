ليرة تركية إلى رينغيت ماليزي

تحويل TRY إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
126.50 myr

TL1.000 TRY = RM0.1265 MYR

Mid-market exchange rate at 01:46
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

TRY إلى MYR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

MYR

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9371.3453.67348.698
1 EUR1.11810.843311.93693.8121.5034.10554.427
1 GBP1.3251.1861369.905111.2461.7824.86864.542
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / رينغيت ماليزي
1 TRY٠٫١٢٦٥٠ MYR
5 TRY٠٫٦٣٢٥٠ MYR
10 TRY١٫٢٦٤٩٩ MYR
20 TRY٢٫٥٢٩٩٨ MYR
50 TRY٦٫٣٢٤٩٥ MYR
100 TRY١٢٫٦٤٩٩٠ MYR
250 TRY٣١٫٦٢٤٧٥ MYR
500 TRY٦٣٫٢٤٩٥٠ MYR
1000 TRY١٢٦٫٤٩٩٠٠ MYR
2000 TRY٢٥٢٫٩٩٨٠٠ MYR
5000 TRY٦٣٢٫٤٩٥٠٠ MYR
10000 TRY١٬٢٦٤٫٩٩٠٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / ليرة تركية
1 MYR٧٫٩٠٥١٩ TRY
5 MYR٣٩٫٥٢٥٩٥ TRY
10 MYR٧٩٫٠٥١٩٠ TRY
20 MYR١٥٨٫١٠٣٨٠ TRY
50 MYR٣٩٥٫٢٥٩٥٠ TRY
100 MYR٧٩٠٫٥١٩٠٠ TRY
250 MYR١٬٩٧٦٫٢٩٧٥٠ TRY
500 MYR٣٬٩٥٢٫٥٩٥٠٠ TRY
1000 MYR٧٬٩٠٥٫١٩٠٠٠ TRY
2000 MYR١٥٬٨١٠٫٣٨٠٠٠ TRY
5000 MYR٣٩٬٥٢٥٫٩٥٠٠٠ TRY
10000 MYR٧٩٬٠٥١٫٩٠٠٠٠ TRY