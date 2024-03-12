5 ليرة تركية إلى رينغيت ماليزي

تحويل TRY إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

5 try
0.73 myr

1.000 TRY = 0.1459 MYR

Mid-market exchange rate at 14:24
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٨٠٣١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٧
1 EUR١٫٠٩٢1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٧٤٧٩٠٫٣٧٩١٫٤٧٣٤٫٠٠٩٥٣٫٢٦٢
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٦٩1٣٥٦٫٤١٣١٠٥٫٧٠٢١٫٧٢٣٤٫٦٨٩٦٢٫٢٩٢
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / رينغيت ماليزي
1 TRY٠٫١٤٥٩٥ MYR
5 TRY٠٫٧٢٩٧٥ MYR
10 TRY١٫٤٥٩٤٩ MYR
20 TRY٢٫٩١٨٩٨ MYR
50 TRY٧٫٢٩٧٤٥ MYR
100 TRY١٤٫٥٩٤٩٠ MYR
250 TRY٣٦٫٤٨٧٢٥ MYR
500 TRY٧٢٫٩٧٤٥٠ MYR
1000 TRY١٤٥٫٩٤٩٠٠ MYR
2000 TRY٢٩١٫٨٩٨٠٠ MYR
5000 TRY٧٢٩٫٧٤٥٠٠ MYR
10000 TRY١٬٤٥٩٫٤٩٠٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / ليرة تركية
1 MYR٦٫٨٥١٧٣ TRY
5 MYR٣٤٫٢٥٨٦٥ TRY
10 MYR٦٨٫٥١٧٣٠ TRY
20 MYR١٣٧٫٠٣٤٦٠ TRY
50 MYR٣٤٢٫٥٨٦٥٠ TRY
100 MYR٦٨٥٫١٧٣٠٠ TRY
250 MYR١٬٧١٢٫٩٣٢٥٠ TRY
500 MYR٣٬٤٢٥٫٨٦٥٠٠ TRY
1000 MYR٦٬٨٥١٫٧٣٠٠٠ TRY
2000 MYR١٣٬٧٠٣٫٤٦٠٠٠ TRY
5000 MYR٣٤٬٢٥٨٫٦٥٠٠٠ TRY
10000 MYR٦٨٬٥١٧٫٣٠٠٠٠ TRY